Про що президент нагадав у зверненні...

Президент України Володимир Зеленський привітав українських сержантів з професійним святом

У своєму зверненні, з нагоди Дня сержанта Збройних Сил України, він акцентував увагу на збройній агресії Росії.

Привітання від глави держави опублікувала прес-служба ОПУ.

Президент України зазначив, що сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів і зразком у виконанні поставлених завдань.

"Як беззаперечні лідери солдатських колективів ви граєте одну з ключових ролей у підготовці воїнів і управлінні ними на полі бою завжди керуючись гаслом: "Йди за мною – роби, як я", – сказав він.

Зеленський також відзначив військових, захищають українську землю від російського агресора на Донбасі. Він схилив голову в цей день, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України.

"Захищаючи українську землю від російського агресора на Сході нашої держави, українські сержанти щодня демонструють кращі командирські якості і особистим прикладом і вмілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу і особливу організаторську роль в житті військових колективів. У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять",- зазначив Зеленський.

Також, Зеленський від імені українців подякував сержантському корпусу за стійкість і героїзм, виявлені при захисті територіальної цілісності нашої країни.

"Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя і нових звершень в ім'я нашої перемоги. Слава сержантському корпусу Збройних сил України! Слава Україні!"- резюмував президент.



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