Реанімаційне відділення Чернівецької обласної лікарні переповнене хворими коронавірусом та вони лопаються від кількості пацієнтів

У той же самий час, звільнені місця займають дуже швидко. Про це розповів лікар-анестезіолог Андрій Аносов в інтерв'ю "Суспільному".

Наприклад, в ніч на 12 листопада помер пацієнт, а його ліжко за півгодини перестелили, обробили і госпіталізували наступного.

"Вночі з середи на четвер взагалі була ситуація, коли ліжко, на якому помер пацієнт, фактично залишалася вільною півгодини. Тіло померлого ще знаходилося у відділенні, а це ліжко перестелили, обробили і на нього була госпіталізована наступна пацієнтка", - розповів Аносов.

Також Аносов зазначив, що за останні місяці кількість молодих хворих у важкому стані значно зросла. Раніше це в основному були люди похилого віку.

"Якщо навесні, як правило, це були літні люди зі значними супутніми патологіями, то зараз їх менше, тому що, вибачте, вони вже вимерли", - зазначив лікар.

За його словами, зараз надходять пацієнти віком до 30 років, а цього тижня померла 27-річна дівчина.

Аносов зазначив, що за 10 місяців боротьби з коронавірусом у нього не було жодної відпустки. Крім того, він підкреслив, що поважних лікарів, які втекли від проблеми, замінили молоді, які ніколи не працювали в умовах пандемії.

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