Китайський вірус забрав життя відомого чернівецького лікаря- гінеколога Світлани Маланчук, яка користувалася авторитетом серед колег і до останнього боролася за життя

Про смерть доктора повідомила її колега і подруга Олена Боштан-Албота на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"У зведеннях міністра охорони здоров'я за сьогоднішню добу буде знову кількість хворих, число померлих. Сухі цифри. І невимовний тугий тягучий біль, що охоплює серце і не дає дихнути. За кожною страшною цифрою. Ще один лікар пішов у потойбічний світ, ще одне серце, яке співчувало горю, допомагало в проблемах, перестало битися. Ще один лікар-професіонал поклав своє життя на вівтар боротьби з короновірусом", – йдеться в публікації.

Автор зазначила, що Світлана Андріївна Маланчук була лікарем-гінекологом вищої категорії, завідуючою пологовим відділенням перинатального центру Чернівецької області.

"Моя найкраща подруга, майже сестра, стала ангелом! Я не можу повірити, я не можу зрозуміти це ні головою, ні серцем. Вічна пам'ять тобі, моя мила Світунічка, вічна пам'ять!", – написала вбита горем жінка.

Новина шокувала користувачів. Вони залишили під публікацією понад 400 коментарів зі співчуттями.

"Щирі співчуття рідним, Царство Небесне, вічний спокій! 🙏 😢", "Дуже сумно..., Світлана Андріївна мала золоті руки, світлу голову, відкриту, щиру і добру душу... Вічна їй пам'ять, нехай спочиває з Богом", "завдяки їй я маю прекрасну і здорову дочку. Вічна пам'ять", "чому так – занадто молода, в розквіті сил, високопрофесійний фахівець, мама, бабуся?! Царство Небесне Світлані, співчуття єдиній дочці Марті, онукам ... близьким🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻", – пишуть люди.

Нагадаємо, трагічно обірвалося життя легендарного українського лікаря.

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