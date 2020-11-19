Китайський вірус забрав життя відомого чернівецького лікаря- гінеколога Світлани Маланчук, яка користувалася авторитетом серед колег і до останнього боролася за життя
Про смерть доктора повідомила її колега і подруга Олена Боштан-Албота на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
"У зведеннях міністра охорони здоров'я за сьогоднішню добу буде знову кількість хворих, число померлих. Сухі цифри. І невимовний тугий тягучий біль, що охоплює серце і не дає дихнути. За кожною страшною цифрою. Ще один лікар пішов у потойбічний світ, ще одне серце, яке співчувало горю, допомагало в проблемах, перестало битися. Ще один лікар-професіонал поклав своє життя на вівтар боротьби з короновірусом", – йдеться в публікації.
Автор зазначила, що Світлана Андріївна Маланчук була лікарем-гінекологом вищої категорії, завідуючою пологовим відділенням перинатального центру Чернівецької області.
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"Моя найкраща подруга, майже сестра, стала ангелом! Я не можу повірити, я не можу зрозуміти це ні головою, ні серцем. Вічна пам'ять тобі, моя мила Світунічка, вічна пам'ять!", – написала вбита горем жінка.
Новина шокувала користувачів. Вони залишили під публікацією понад 400 коментарів зі співчуттями.
"Щирі співчуття рідним, Царство Небесне, вічний спокій! 🙏 😢", "Дуже сумно..., Світлана Андріївна мала золоті руки, світлу голову, відкриту, щиру і добру душу... Вічна їй пам'ять, нехай спочиває з Богом", "завдяки їй я маю прекрасну і здорову дочку. Вічна пам'ять", "чому так – занадто молода, в розквіті сил, високопрофесійний фахівець, мама, бабуся?! Царство Небесне Світлані, співчуття єдиній дочці Марті, онукам ... близьким🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻", – пишуть люди.
Нагадаємо, трагічно обірвалося життя легендарного українського лікаря.
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