Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет зробив несподівану заяву про УПЦ МП

На його думку, російська ФСБ використовує церкву у своїх політичних намірах, тому УПЦ МП не говорила, що на Донбасі відбувається агресія. Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

Він висловив думку, що серед українських священиків є агенти російських спецслужб.

"Якби УПЦ МП не залежала б від Москви, то війни б не було. Чому? Тому що церква була б єдиною і захищала свої інтереси і не говорила б, що на Сході йде братовбивча війна, а не агресія", – сказав Філарет.

Як приклад він навів Крим, де у Київського Патріархату було всього кілька парафій, а решта належали московському. На думку Патріарха, це і стало причиною того, що півострів анексували без єдиного пострілу.

"А візьміть Донбас. На Донбасі є Київський Патріархат. І там вже йде війна. Тому що церква захищає інтереси своєї держави, і своєї землі не хоче віддавати", – підкреслив Філарет.

На його думку, якби церква на Донбасі була б українською і не підпорядковувалася Москві, то Путін не наважився б наступати на Україну. Він додав, що без незалежної церкви не може бути держави. І тому всі балканські церкви, коли отримали державність, стали вимагати і незалежної церкви.

Нагадаємо, що Філарет пояснив, чому жителі Донбасу заслужили на страждання.

Як Politeka писала, Філарет назвав причину появи коронавіруса у світі.

Також Politeka повідомляла, що Філарет відреагував на жорстке рішення Єпіфанія.