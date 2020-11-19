А як ви ставитеся до відеозвернень президента?

Президент України Володимир Зеленський повинен порозумітися за нестачу в" ковидному " фонді



Як передає Politeka.net, таку думку озвучила волонтер і блогер Наталія Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

За словами волонтера, заява президента про покарання для порушників карантину виходить за рамки.



"Зеленський походу остаточно рушив, у нього точно ковід? Сказав, що штрафами, отриманими з фітнес-центру Порошенко наповнюватиме бюджет. Ну хтось може відключити йому інтернет або вколоти йому заспокійливого?? Своїми відосиками він доконає країну і доведе до нервового зриву багатьох людей", - вважає волонтер.

Також Юсупова зазначила, що владі потрібно зайнятися компаніями і ресторанами, яких спіймали на скандалах ще навесні цього року.

"Ідіот, поповнюй бюджет штрафами з "Велюр" і» Епіцентр", вони ще з березня місяця заборгували! І розкажи, куди поділися 60 мільярдів грн з фонду на ковід, чому лікарні не обладнані і тисячі людей не отримують елементарну мед допомогу?!",- поцікавилася волонтер.

Раніше Володимир Зеленський, який все ще перебуває на самоізоляції в клініці «Феофанія» через Китайський вірус, розповів про зміни у своєму самопочутті.

За його словами, попри позитивний тест на вірус, його загальний стан йде на поправку



