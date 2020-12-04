Верховна Рада схвалила закон Про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Як передає Politeka.net, законопроект №4460-д підтримали 289 народних депутатів.

Згідно з положеннями в документі, тепер за це порушення саджати не будуть. Законопроект передбачає штрафи, громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади та обмеження волі строком до 2 років, але не ув'язнення.



За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, пункт про позбавлення волі викликав невдоволення деяких політсил.

"Ми бачили, що ми в'язнемо в цьому процесі", - зазначив політик і додав, що особисто підтримував норму про позбавлення волі, але рішення потрібно було приймати швидко.

Українці в пух і прах рознесли таке рішення Верховної Ради.

"Думаю, треба нагороджувати, навіщо садити? Негуманно ж", "вони ж не саджатимуть самі себе", "У них шрафи і покарання Тільки для народу", "Їм потрібно підвищити зарплати, а то не можуть кінці з кінцями зв'язати в своїх деклараціях. Це якась ганьба", "А що, садили?",- писали українці в мережі.

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