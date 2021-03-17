Син померлого підприємця і політика Євгена Щербаня Євген знайшов засудженого за вбивство Щербанів Вадима Болотських і намагався з'ясувати у нього, хто був замовником вбивства.

Про це він сказав в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24" .

Євген Щербань зазначив, що знайшов Вадима Болотських, який був засуджений за вбивство підприємця Євгена та його дружини Надії Щербань. Той знаходиться в таборі. Він розмовляв з ним і задавав йому деякі питання, зокрема, хто був замовником вбивства його батька Євгена Щербаня.

За його словами, Вадим Болотських відповів йому, що в 2013 році у нього відбулася розмова з його братом, Русланом Щербанем про те, чи був Павло Лазаренко замовником вбивства. На що Болотських відповів, що він такого не стверджував, хоча Руслан і хотів отримати відповідь.

Євген зазначив, що адвокат Руслана Геннадій Москаль може зайнятися переведенням Болотських в Україну.

За словами Євгена, виконавець замовлення Вадим Болотських так і не назвав замовника.

Як повідомляла Politeka , Москаль заявив, що ВР повинна прийняти деякі законодавчі акти для співпраці з США у видачі Лазаренка Україні .

Так, Москаль зазначив, що Вадим Болотських, громадянин Російської Федерації, який убив особисто Євгена Щербаня і його дружину Надію Нікітіну, був засуджений у 2003 році Луганським обласним судом до довічного ув'язнення. Він відбував покарання в Слов'яносербської колонії, але в 2014 році, коли почалися бойові дії, Болотських начебто випустили з табору. Через це адвокат вважає, що Болотських потрібно знайти.