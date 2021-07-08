У новому випуску програми «Суть подій» з журналісткою Любов'ю Завальнюк економічний експерт Олег Пендзин розповів, що акція щодо подання нульових декларацій та податкової амністії триватиме рік.

«По закінченню цієї акції період амністії закінчується і передбачається, що всі абсолютно люди мають на руках легальні доходи. Якщо у вас є незадекларовані доходи, які не перевищують 600 тисяч гривень, їх декларувати не треба. Якщо ваша квартири до 120 м. кв., будинок до 240 м. кв. або нежитлове приміщення в 60 м. кв., вам це і не треба декларувати. Держава вважає, що такі гроші і нерухомість є абсолютно легальними», - підкреслив він.

Пендзин сказав, що по закінченню амністії вас перевіряти ніхто не прийде, але якщо через декілька років ви захочете щось продати, то у вас запитають – звідки. За його словами, ніхто не збирається лазити по вашим шухлядкам і перераховувати вашу готівку, але якщо через декілька років ви прийдете з цією готівкою, щоб оплатити купівлю квартири, то у вас теж попросять показати сплату податків з цих грошей.

«Тут треба, щоб наші можновладці вийшли на засоби масової інформації і сказали людям, що зараз декларування є добровільним, а через два роки ми вводимо непрямий контроль. У нас є повний брак інформування населення, тому люди не розуміють, навіщо їм все це потрібно, тому що вони купляли квартири на вторинному ринку і далі будуть так само купляти. Але чекайте, якщо ми з вами йдемо у Європу, яка платить податки і контролює кожну копійку, то рано чи пізно Україна прийде до непрямого контролю доходів громадян», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що податкова амністія не буде користуватися популярністю серед громадян.

Також раніше Макаренко розповідав для Politekaпро світовий досвід податкових амністій.