У Запорізькій лікарні помер 12-річний хлопчик на ім'я Тимофій, якому стало погано кілька днів тому, під час відвідування дитячого табору Херсонської області.

Про це написала в Facebook Злата Некрасова, заступник голови обласної державної адміністрації.

"Тимофій нас покинув. 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але сердечко так і не застукало. Боляче", - написала Некрасова.

Нагадаємо, що Тимофію стало різко погано в таборі після фізичного навантаження. 12-річного хлопчика забрала машина швидкої допомоги.

"Дитині різко стало погано під час фізичного навантаження, забрала швидка без свідомості з судомами. Зараз дитина в глибокій комі під ШВЛ. Діагноз не встановлено", - повідомила тоді Злата Некрасова.

Хлопчика привезли лікарню Херсона. Він знаходився на апараті штучної вентиляції легенів. Тоді порятунком дитини зайнялися лікарі обласної лікарні. Почалася інтенсивна робота з порятунку хлопчика, але своєчасно поставити діагноз йому не вдалося. Мама хлопчика зажадала термінового транспортування його в лікарню Запоріжжя.

До 22: 30 того ж дня хлопчика прийняли в Запорізькій обласній лікарні. Після цього його відвезли на МРТ в міську лікарню №5. Незважаючи на всі зусилля, врятувати Тимофія не вдалося.

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