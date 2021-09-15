Синоптики озвучили детальний прогноз погоди на жовтень в Україні

Погода в Україні в жовтні очікується з різкими стрибками температури, сильними дощами, градом, заморозками і навіть першим снігом.

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в прогнозі українських синоптиків.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що до кінця першої декади жовтня потеплішає, а середина місяця принесе вересневі температури - близько +20 тепла, сухо, сонячно. Найтеплішим стане свято Покрови, 14 жовтня.

Перші нічні морози мають настати в Україні наприкінці жовтня: налетять холодні дощі і будуть нічні заморозки. Після 25 жовтня прийде "глибока" осінь з серйозними, але короткочасними морозами - дві-три ночі може бути до -7 градусів.

Вазіра Мартазінова, завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, прогнозувати нестабільну температуру в жовтні.

За її прогнозом, в 2021 році в жовтні прогнозують більш холодну погоду, ніж листопаді і навіть грудні, вже в його другій половині Україну може накрити снігом.

Кліматолог Віра Балабух дає більш оптимістичний прогноз на жовтень. За словами Балабух, осінь 2021 в Україні буде теплою, а температура повітря буде відповідати кліматичній нормі, тобто середнім багаторічним значенням.

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