У чому сенс створення альянсу США, Великобританії та Австралії? Ситуацію у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» коментує дипломат Вадим Трюхан.

«Я вважаю, що рішення про створення AUKUS взяли на основі даних про зростання впливу Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У Вашингтоні саме його вважають основним чинником дестабілізації. Нещодавно держсекретар США Блінкен запевнив, що ця країна не залишить Тайвань і Україну, і буде виконувати всі зобов'язання перед ними. Після відходу з Афганістану США побачили, що ситуація виходить з-під контролю, і прийняли оперативне рішення. Америці терміново потрібно повертатися у велику світову політику і нарощувати м'язи. Вона повинна вибудовувати з іншими країнами вже не партнерські, а союзницькі відносини», - вважає гість програми.

На його думку, це може послужити хорошим прикладом для нашої країни.

«Україна має вийти на союзницькі відносини з тими державами, які поділяють наше занепокоєння. Офіційний Київ вже говорив про такий союз, але слабко. Зараз про це більше говорять поляки, і не тільки посол в Києві, а й президент Анджей Дуда. Ідея союзу витає в повітрі, і незабаром може стати реальністю», - говорить Вадим Трюхан.

Як повідомляє Politeka, раніше політолог Олександр Лазарєв прокоментував перспективи створення Інтермаріуму .