Цей день в народі вважався магічним!

Дізнайтеся, яке 29 вересня церковне свято, прикмети і головні заборони дня

29 вересня православна церква вшановує пам'ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка при дотриманні традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.



Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 29 вересня

Свята Людмила жила наприкінці ІХ - на початку Х століття. Вона була дочкою сербського князя. Людмила вийшла заміж за чеського князя Боривоя і разом з чоловіком прийняла святе хрещення.

Рано овдовівши, свята Людмила вела суворе життя і продовжувала піклуватися про Церкву в правління сина Вратислава. Це викликало ненависть її невістки - Драгомири.



Після смерті сина Вратислава, на престол вступив 18-річний онук Людмили, В'ячеслав. Користуючись молодістю і недосвідченістю правителя, Драгомира стала впроваджувати в народ язичницькі звичаї.

Свята Людмила пішла в місто Течин, де під час молитви була задушена вбивцями, яких послала Драгомира. Мощі святої були поховані в Течин біля міської стіни. Над її могилою стали відбуватися чудові знамення і численні зцілення.



Почувши про диво зцілення сліпого, її онук В'ячеслав здійснив перенесення святих останків в місто Прагу і поклав їх в церкві Святого Великомученика Георгія Побідоносця, де вони знаходяться донині.

Традиції дня

У Людмилу було прийнято всією сім'єю ходити в лазню. Вважалося, що той, хто попаритися в лазні в цей день, не буде весь рік хворіти.

29 вересня тривали капустяні вечірки - люди збиралися разом і робили на зиму різні заготовки з капусти. Її солили з яблуками, брусницею, морквою і журавлиною, при цьому співали пісні і жартували.

Головні заборони свята, чого не можна робити

Щоб не накликати біду - не повертайтеся назад, коли будете йти додому.

З давніх-давен люди говорили про те, що двадцять дев'яте вересня не є сприятливим днем для того, щоб дивитися на себе в дзеркало. Відомо, що якщо довго дивитися на своє відображення, то ваш астральний двійник вкраде ваше життя і душу.

Це вкрай несприятливий для переїзду день, якщо порушити заборону, можна зіткнутися з різними неприємностями.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

не падають листя - морози настануть нескоро;

тепло і сухо - зима буде пізньою.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.