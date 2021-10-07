Опалювальний сезон зовсім скоро стартує в Києві - на пленарному засіданні Київради видали подробиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що теплопостачальні компанії вже почали опалювати комунальні установи столиці.

Мер столиці заявив, що опалювальний сезон для житлових будинків розпочнеться найближчими днями, зазначили в прес-службі КМДА.

Крім того Віталій Кличко розповів про тарифи на газ для киян. Так, відомо, що актуальна на сьогодні вартість природного газу в рази вище, ніж минулого року. Тому для місцевої влади зараз вкрай важливо не допустити зростання тарифів на тепло для населення.

Нагадаємо, що влада кожного регіону України має право визначати початок опалювального сезону.

Головне правило для всіх-середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не повинна перевищувати + 8 градусів. Якщо температура нижче-тоді в регіоні подають тепло.

До слова, подача тепла в школи, дитячі садки і лікарні може початися раніше, ніж в житлових будинках.

Як правило, опалювальний сезон починається 15 жовтня, але місцева влада може почати його раніше або пізніше.

Раніше повідомлялося, що опалення можна не включати: в Україну в середині осені повернеться літо, прогноз.

Також, канікули в школах готуються перенести через нові тарифи: "опалення подорожчає на...".

Politeka розповідала, що українців торкнулося "подвійне" подорожчання перед опалювальним сезоном: вже є дефіцит.