Про тепло можна забути

В Україну після заморозків прийде похолодання і перші справжні мінусові температури, викликані зміщенням антициклону Lioba, який принесе з собою холодне повітря.

Синоптики Укргідрометцентру попередили про те, як зміниться погода вже 8 жовтня. Так, українців чекає ясний день без опадів.

При цьому сильний вітер, який в останні дні спостерігається в багатьох областях, збережеться. Його швидкість складе від 7 до 12 м/с. на південному сході і місцями на заході очікуються штормові пориви до 20 м/с.

У країні також помітно похолодає. Особливо помітно це буде по нічних температур, які місцями підуть в «мінус». Втім, поки не варто чекати температур нижче -1 градуса.

У північних областях нічні температури коливатимуться від 0 до +3 градусів, а Денні – від +11 до +14.

На заході вночі очікується від +1 до +5 градусів, а вдень – від +11 до + 17.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3 градусів, а вдень – від +11 до + 14.

На сході вночі температура опуститься до 0... + 5 градусів, а вдень повітря прогріється до +11...+13.

На півдні вночі очікується від + 3 до +7 градусів, а вдень – від +12 до + 15.

Нагадавши, українцям розповіли, яка зима їх чекає.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про похолодання, тепло збережеться тільки в одній області.

Також Politeka писала, що погода різко погіршиться, з'явилося попередження.