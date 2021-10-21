Українців наздогнало чергове болюче подорожчання: ціни зросли на 16%

При чому більше підросло в ціні житло на вторинному ринку

За третій квартал цього року ціна житлоплощі на первинному ринку зросла на 14,3, а квартири на вторинці підросли в ціні на 17%.

Про це повідомляє Державна служба статистики .

При цьому відзначатися, що найбільше подорожчали нові трикімнатні квартири. Зафіксовано зростання ціни на 16,3%. Двокімнатне житло підвищилося в ціні на 13,4%. Практично без змін залишилася вартість нових однокімнатних квартир.

На вторинці найбільше подорожчали двокімнатні квартири. Їх ціна в третьому кварталі зросла на 18,4 %. Трикімнатні квартири, в свою чергу, збільшилися у вартості на 15,8%.

За даними Держстатистики, індекс цін на житло за підсумками липня-вересня поточного року склав 115,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Традиційно найдорожче житло зустрічається в Києві та області, Одесі та Харкові. Найдешевше житло зустрічається в Рівненській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Крім того, більшість ріелторів відзначають, що в Україні продовжує зростання вартості орендованих квартир. Так, у вересні вартість оренди піднялася на 0,5%.

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