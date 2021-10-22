Навчальні заклади переходять на онлайн навчання попри вакцинованих викладачів та вчителів

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Міністерство освіти України рекомендує закладам вищої, професійної та професійно-технічної освіти перейти на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив Міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Зокрема у повідомленні зазначається, що закладам освіти рекомендовано навчатися віддалено вже з наступного понеділка, 25 жовтня. І, попередньо, до 15 листопада.

Стосовно шкіл, то як зазначив Сергій Шкарлет, з наступного тижня місцева влада самостійно вирішуватиме, яку форму навчання обрати.

В той самий час міністр освіти звернувся з прохання вакцинуватися.

"Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен!", - написав Сергій Шкарлет.

Відомо, що у Києві осінні канікули розпочнуть раніше ніж заплановано. Київські школярі будуть відпочивати два тижні починаючи з 23 жовтня.

В деяких регіонах України вже повідомили, що дистанційне навчання у школах буде тривати від одного до чотирьох тижнів.

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