Як повідомляє Politeka.net, лінія 103, призначена для виклику швидкої допомоги, тимчасово не працює. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
У разі, якщо необхідна допомога, у відомстві закликають скористатися наступними номерами.
- +380617023777,
- +380617023778,
- +380612870164,
- +380616536417.
Зазначимо, що після повідомлення МОЗ номер 103 поновив роботу. Але ці номери є резервними.
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