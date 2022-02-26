Телефонна лінія для виклику швидкої допомоги тимчасово не працює, в МОЗ надали нові номери.

Як повідомляє Politeka.net, лінія 103, призначена для виклику швидкої допомоги, тимчасово не працює. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У разі, якщо необхідна допомога, у відомстві закликають скористатися наступними номерами.

+380617023777,

+380617023778,

+380612870164,

+380616536417.

Зазначимо, що після повідомлення МОЗ номер 103 поновив роботу. Але ці номери є резервними.

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