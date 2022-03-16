Від рук російських окупантів загинула патріотка, мати шістьох дітей

Через дії "російської орди", продовжують гинути наші військовослужбовці, і ще однією жертвою країни-агресора, стала 48-річна Ольга Семидьянова з марганцю, яка є матір'ю-героїнею. Про бій з окупантами, в якому 3-го березня загинула досвідчена учасниця бойових дій в Донецькій області, що почалися ще у 2014-му році, пишуть " Факти ".

У 2015-му році, чоловік Ольги Семидьянової пішов добровольцем в батальйон ДУК "Правий сектор", і пізніше запропонував своїй дружині приєднатися. Багатодітна мати відвідувала стрільбище, ознайомилася з основами військової справи, а потім і побажала залишитися.

У березні 2016-го року, ЗСУ офіційно уклали контракт з батальйоном "Айдар", і Ольга потрапила на передову, де і допомагала зберігати життя поранених, як бойовий медик 3-ї штурмової роти. Втім, все це було неофіційно - тільки через 2 роки, в цей батальйон приїхали фахівці, які дали жінці необхідні медичні знання, що дозволило офіційно перейти на посаду медика.

За свою мужність, героїзм, професіоналізм, Ольга отримала безліч нагород, і остання з них-орден "Честь і слава".

Загинула Ольга Семидьянова 3-го березня, в районі перетину Донецької та Запорізької областей. ЗСУ відступали, і командир батальйону наказав відправити всіх жінок якомога далі від передової, але жінка відмовилася, оскільки хотіла до останнього залишатися зі своїми побратимами та ротою.

На жаль, сили противника були переважаючими, і попри те, що Ольга була в бронежилеті та касці, рятуючи тяжкопоранених бійців, її теж вбили прокляті окупанти. Героїня загинула не відразу, а внаслідок втрати крові, оскільки отримала серйозне поранення в живіт.

"Вона для нас стала прикладом патріотизму і любові до своєї землі. Це завдяки їй наш старший брат теж пішов на фронт, а зараз у територіальній обороні. Моя інша сестра теж захищала Україну добровольцем. Молодший брат служить з 2019-го року на контракті та захищає Харків. Ще одна сестричка служить в поліції в Запоріжжі. А наймолодша проживає разом зі мною, тепер я буду відповідати за неї. ТАТО служить в територіальній обороні, йому дуже важко, але у нього освіта психолога, і він намагається нас тримати в тонусі й зберігати спокій."

"Єдина розрада - мама таки дочекалася своєї першої внучки Софійки, якій ось-ось виповниться пів року. І з дня на день у старшого сина теж народиться дочка, яку бабуся вже ніколи не візьме на руки. Наша мама гідна того, щоб її пам'ятали, щоб про неї складали пісні. За безліч справ, які вона зробила, за сльози, які пролила, за подаровані нею посмішки. Їй вже не боляче... А ми повинні триматися і розуміти, що війна ще не закінчена.",- каже її дочка Юлія, згадуючи матір.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що війська окупанта серйозно "забуксували" через атаку ЗСУ.

Також раніше ми інформували про те, що Харків пережив ще одну важку ніч.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ знищили 10 членів вищого командування армії окупантів.