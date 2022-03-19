Росія випробовує у війні з нашою країною свої "аналоговнетные" комплекси.

Російські окупанти почали використовувати проти українців інноваційні збройові технології

Про те, що за заявою військового відомства "російської орди", опублікованого в суботу, 19-го березня, в Україні вперше застосовані гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал", щоб знищити підземний військовий склад в західній частині України, посилаючись на офіційного представника Міноборони РФ, Ігоря Конашенкова, інформує " Цензор.НЕТ ".

У Міноборони Росії стверджують, що в п'ятницю, 18-го березня, за допомогою авіаційного ракетного комплексу "Кинджал", спорядженого гіперзвуковими аеробалістичними ракетами(начебто здатний знищувати цілі на дальності понад 2 000 кілометрів), "орки" потрапили в найбільший підземний склад ракет/авіаційних боєприпасів ЗСУ в населеному пункті Делятин на Івано-Франківщині.

До цього дня, Росія направляла свої винищувачі МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал", тільки в лютому цього року, на "навчання" у Сирії.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ЗСУ знищили російського генерала, літаки та колону техніки.

Також раніше ми інформували про те, що російські загарбники поширюють фейкову карту просування територією України.

А до цього наш портал повідомляли про те, що руйнування Маріуполя показали з космосу і з безпілотників.