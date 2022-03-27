Вперше за певний час ніч на Сумщині минула тихо. Про це вранці 27 березня повідомив голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький.

"Сумщина. Ніч з 26 на 27 березня пройшла тихо. Вперше. Єдина новина: перевели годинники на літній час", - зазначив Живицький у Telegram.

Напередодні очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ЗСУ спільно з місцевими мешканцями звільнили Тростянець та Боромлю.

Так, сили 93 бригади Холодний Яр вигнали з місця «еліту» російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувала поразка командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець.

Нагадаємо, на Сумщині українські воїни показали розкидану техніку окупантів

Як повідомляла Politeka, білоруси офіційно стали на захист України від окупантів: "У цей важливий день..."

Також Politeka писала, що Саакашвілі несподівано попередив "Луку" про важкі наслідки: "Якщо ти пошлеш війська..."