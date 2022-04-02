В Європі активізувалися російські пропагандисти і активісти, проплачені кремлівськими агентами. В Болгарії українці помітили росіян, які тикають людям свої прапорці разом з болгарськими. Про це повідомляє портал Знай.
Російські пропагандисти чатують на людей прямо на дорозі. Вони зупиняють автомобілі і пропонують патріотичні болгарські прапорці водіям, а разом з ними всовують і рашистські ганчірки. Більше того, кремлівські активісти малюють на європейських автомобілях сучасну російську свастику у формі латинської літери Z.
Швидше за все мета у них одна - створити картинку для пропагандистського телебачення. Тоді Симоньян зі Скабєєвою зможуть сказати, що простий народ Європи всіляко підтримує Расею, а от злі політики на боці войовничої України.
Варто зауважити, що українці згуртовують закордоном і не дозволяють пропагандистам вести свою діяльність. Але, на жаль, деякі європейці просто пропускають повз подібні спроби використовувати їх у брудній пропагандистській грі.
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Як повідомляла Politeka, інформатор росіян попався на гарячому в Дніпрі.
Також Politeka писала про те, що у РФ планують стежити за IT-фахівцями і не випускати їх за кордон.