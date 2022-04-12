У Польщі опубліковані зміни в законодавстві, які регламентують умови перебування в країні переселенців з України. Про це повідомляє видання sud.ua.

Так, згідно з новими правилами:

всі, хто переїхав з України до Польщі після 24.02, мають право перебувати на польській території 18 місяців;

ті, хто в'їхав до Польщі без закордонного паспорта, повинні зареєструватися в urzędzie gminy/miasta і отримати ID карту (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca);

громадяни України можуть офіційно працювати в Польщі;

приїхали до Польщі за візою або з продовженою візою за COVID-19, чиє легальне перебування в країні закінчується після 24.02, можуть залишитися до кінця 2022 року без права повторного в'їзду. На тих, у кого був дійсний безвіз, це не поширюється, потрібно робити карту.

всі інші обов'язки і права українців в Польщі (фінансова допомога, видача номера PESEL, дозвіл для дітей отримувати освіту, безкоштовне медичне обслуговування і т.д.) зберігаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними ООН з початку війни Україну покинули близько 4,5 мільйонів людей. Близько половини переселенців залишилися в сусідній Польщі, інші оселилися в інших країнах.

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