Російські загарбники продовжують грубо порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими. Про це повідомляє СБУ, представляючи перехоплений уривок з розмови російського загарбника з його знайомою-співробітницею спецслужб Росії.

"Двох спіймали. Починаємо колоти-ні хр * на. Відвели одного в ліс, іншого допитуємо. Стрельнули, ну, типу вбили. Той що-небудь сказав! Гаразд ... поклали під колесо ногу, проїхали-хоч що сказав!» - каже окупант, дивуючись силі духу українців.

Його співрозмовниця називає тортури українських військових "прийомом", схвалюючи подібні порушення міжнародного права.

"Дядько твій до нас приїжджає періодично на перший прийом. Каже: "не шкодувати! Вони йшли вбивати". Хлопці їдуть на лікарняні після прийому з поламаними ногами, руками ... Ну, весело, там весело», - зізнається жінка.

Ми також писали, в тимчасово окупованому Росією Бердянську окупанти почали відроджувати СРСР. Вони масово поширюють безглузду російську пропаганду і намагаються знову насаджувати українцям культ Леніна.

Але навіть свою пропаганду окупанти роблять так само безглуздо, як і все інше, тому постійно стають об'єктами для висміювання.

Також у британській розвідці повідомили про чергове місто, яке захопили окупанти.

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