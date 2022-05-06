Ситуація з паливом в Україні найближчим часом зміниться, проте водіїв чекають нові труднощі.

Про те, що чекає українських водіїв, розповів у своєму Телеграм-каналі Керівник Гуманітарного штабу по Київській області Олексій Кулеба.

Як відомо, зараз в Україні спостерігаються серйозні проблеми з паливом. Кулеба нагадав людям про те, що в країні йде повномасштабна війна, в ході якої окупанти цілеспрямовано знищують українську інфраструктуру, ускладнюючи поставку товарів.

Також не варто забувати про те, що через військові дії в пріоритеті забезпечення паливом ЗСУ, медиків, рятувальників, волонтерів та представників аграрного сектору.

Все це призвело до дефіциту палива для простих водіїв. Кулеба зазначає, що ця ситуація зміниться вже найближчим часом.

"Влада працює над вирішенням цього питання і незабаром дефіцит палива буде покритий", - повідомив він.

Однак, є і менш приємна новина: разом з поверненням палива на заправки у великих обсягах варто чекати нового стрибка цін на пальне.

"Розуміємо, що паливо подорожчає. Це неминуча ситуація, поки війна триває. Єдиним постачальником палива буде Європейський союз, і відповідно ціна на паливо буде на рівні з сусідніми країнами", - розповів Кулеба.

Варто відзначити, що станом на квітень середня вартість бензину А95 в ЄС становила 1,80 євро – тобто близько 65 гривень.

Нагадаємо, окупантам не вдається пробитися вглиб України.

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