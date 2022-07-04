Вже з 1 жовтня поточного року в Україні розпочинається процес постановки на військовий облік військовозобов'язаних жінок.

У зв'язку з цим в українців виникло безліч питань, відсутність відповідей на які переросли у занепокоєння та паніку, пише Politeka.net.

Нагадаємо, 1 жовтня 2022 р. в Україні має повноцінно запрацювати процедура взяття жінок на військовий облік.

Такі зміни регламентується Указом Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року. На сьогоднішній день оновлений перелік містить 14 спеціальностей та професій, серед яких: харчові технології, медицина, медсестринство та фармакологія, ветмедицина, облік та оподаткування, психологія, поліграфія, соціальна робота та соцзабезпечення та інше.

Однак як саме визначатимуть, чи належить жінка до цього переліку — за дипломом про вищу освіту чи фактичною професією на даний момент, поки що не зрозуміло.

Ще одне питання постало щодо можливості виїжджати з України. Так, з'явилися побоювання, що жінкам, які стануть на військовий облік після 1 жовтня, можуть заборонити залишати країну в період дії військового стану, якщо його продовжать після 23 серпня. Проте у МВС запевнили, що такого не буде.

«Я гадаю, що обмежень для переміщення жінок не буде. Звичайно, деякі жінки і зараз мають бути на військовому обліку, якщо ми говоримо про надзвичайно рідкісні професії — медики та інші», — заявив у коментарі виданню «Страна» радник голови МВС Віктор Андрусів.

Нагадаємо, у РНБО також зробили важливу заяву щодо військового обліку для жінок.

Також повідомлялося, що українців у Криму готують до війни.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ рвонули в контрнаступ відразу на трьох ділянках.