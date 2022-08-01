Кіберполіція попередила українців про небезпеку використання мобільних додатків, розроблених спецслужбами Росії. За допомогою них країна-агресор може отримувати інформацію, яку надалі використовує проти України. Про це повідомляє прес-служба МВС України.
У кіберполіції зазначили, що при використанні таких програм користувачів повинні насторожити пропозиції здійснити фотофіксацію місцевості, поділитися геолокацією або нанести "малюнок" на асфальті.
Для безпечного використання онлайн-додатків кіберполіція рекомендує завантажувати їх лише з офіційних джерел – App Store, Google Play, Galaxy Store та AppGallery.
Крім того, фахівці рекомендують перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які програма вимагає під час встановлення, а також відгуки користувачів.
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Адже несвідомо користувачі таких програм можуть "зливати" агресору інформацію про розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури.
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