Кіберполіція попередила українців про небезпеку використання мобільних додатків, розроблених спецслужбами Росії. За допомогою них країна-агресор може отримувати інформацію, яку надалі використовує проти України. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

У кіберполіції зазначили, що при використанні таких програм користувачів повинні насторожити пропозиції здійснити фотофіксацію місцевості, поділитися геолокацією або нанести "малюнок" на асфальті.

Для безпечного використання онлайн-додатків кіберполіція рекомендує завантажувати їх лише з офіційних джерел – App Store, Google Play, Galaxy Store та AppGallery.

Крім того, фахівці рекомендують перевірити всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які програма вимагає під час встановлення, а також відгуки користувачів.

Адже несвідомо користувачі таких програм можуть "зливати" агресору інформацію про розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури.

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