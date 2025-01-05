Жоден смартфон, навіть найвищий і сучасний, не застрахований від уповільнення своєї роботи з часом.

Це пов'язано з рядом факторів, таких як збільшення вимог додатків, деградація батареї, забруднення пам'яті та інші.

Існує кілька перевірених способів покращити роботу пристрою та повернути йому колишню продуктивність. Згодом на смартфоні накопичується безліч додатків, багато з яких можуть давно не використовуватися, але продовжують займати пам'ять та ресурси пристрою.

Особливо це стосується тих програм, які працюють у фоновому режимі, не даючи пристрою «відпочивати». Коли таких програм стає багато, робота пристрою суттєво уповільнюється.

Щоб очистити смартфон від непотрібних програм, достатньо пройти в меню «Параметри» та вибрати розділ «Програми». Тут можна переглянути всі встановлені програми та видалити ті, які давно не використовуються.

Якщо ви не пам'ятаєте, коли востаннє запускали програму, швидше за все, вона вам не потрібна, і її слід видалити.

Практично всі програми на смартфоні створюють зайві дані в пам'яті, з часом цей кеш може нагромадити значні обсяги даних, які займають місце та можуть уповільнити роботу пристрою. Зайве можна видалити в кожній програмі в налаштуваннях або в телефоні в загальному розділі програм.

Також можна настроїти автоматичне видалення накопичених файлів. Для цього достатньо перейти до розділу «Дані та сховища» в налаштуваннях Telegram, а потім вибрати «Використання сховища». Тут можна не тільки видалити кеш вручну, але й налаштувати видалення файлів через певні проміжки часу, наприклад, щодня.

Також варто не забувати очищати смартфон від зайвих файлів у галереї та папці завантажень. Це файли, які накопичилися за час використання пристрою, які не несуть великої користі, але займають дороге місце.

Регулярне перезавантаження дозволяє «освіжити» систему, очистити оперативну пам'ять та усунути непотрібні фонові процеси. Програми краще також прибрати з автозавантаження, адже це також сильно впливає на роботу телефону і іноді він може підвисати, коли фоном запущено багато програм.

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