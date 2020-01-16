Відомий російський промоутер Володимир Хрюнов вважає, що Усику не варто боксувати з Дереком Чісорою

В інтерв'ю "Спорт-Експрес" Хрюнов повідомив, що українцеві не треба поспішати з вибором грізних суперників і варто провести два-три бої з боксерами рівня Чазза Уїзерспуна. Також він порадив берегти Олександра Усика, тому що, це прекрасна людина з усіх точок зору і прекрасний боксер.

«Чісора йому не підходить. Тому що у Чісори за плечима великий досвід вуличних бійок. Олександру Усику не потрібно з ним зараз зустрічатися в рингу. Я би порадив провести йому бій з Паркером. Напевно, це більш правильний поєдинок для Олександра Усика», - заявив Хрюнов.

Нещодавно ми писали, що промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO. Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усиком і Джозефом Паркером, який в рейтингу WBO знаходиться вище всіх.

Якщо ж і цей поєдинок не відбудеться, то швидше за все Усик проведе поєдинок проти американця Дерека Чісори. Ймовірна дата поєдинку - березень цього року.

Ентоні Джошуа доведеться обрати, який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисти призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа вибере захищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український важкоатлет достроково переміг Чазз Уїзерспуна.



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