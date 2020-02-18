Російський боксер Юрій Кашинський впевнений в тому, що українець Олександр Усик вже пристосувався до реалій суперважкої категорії

На думку боксера, українець прогресує і його найближчий бій з Дереком Чісорою підтвердить це.

"Усик і зараз тільки додає. Все нормально в нього. Незабаром у Усика буде поєдинок з Чісорою. Для мене це буде його перший показовий бій в хевівейті. Якщо Олександр пройде Дерека, – а я думаю, що він його пройде, – то все піде нормально. В суперважкій вазі зовсім інший бокс. Мені здається, Усик сам це зрозумів і відчуває. Там навіть через захист можуть вдарити і "вбити", – заявив Кашинський в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

Раніше ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.

Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Як повідомляла Politeka, Лопес отримає рекордний гонорар за бій проти Ломаченка.

Також Politeka писала, що Усик показав чемпіонську підготовку до бою з Чісорою, фото.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп раптово розніс Ломаченка, за "російський спецназ".