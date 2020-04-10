Екс-гравець "Динамо" Микола Морозюк розповів, чому спілкується російською мовою

Про це Морозюк розповів в ефірі видання "Трибуна".

"Якщо одягнув вишиванку - ти патріот. Говориш російською - не патріот. У мене багато знайомих говорять російською - вони великі патріоти, ніж багато хто з тих, хто ходив у вишиванках.

Українська - моя рідна мова, але зараз мені простіше говорити російською. Якою мовою до мене звертаються, на такій я відповідаю. Не хочу ділити на україномовних та російськомовних, у мене є своє бачення, для мене це не проблема.

Українською я розмовляю, але виходить, що згадую слова, перекладаю з російської. Справа в практиці, коли ти спілкуєшся, а 95% людей з твого оточення говорять російською. Українська притупляється.

Я можу спокійно говорити українською. Але якщо у тебе практика і набагато частіше спілкування російською, то тобі з часом на цьому мовою говорити комфортніше ", - розповів Микола Морозюк.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик розповів, як ставиться до декомунізації в Україні.

Так, спортсмен заявив, що не підтримує декомунізацію в Україні, оскільки "Радянського Союзу у нас в країні немає".

"Я вважаю, що декомунізацію взагалі не треба робити, тому що Радянського Союзу у нас немає. По-перше, якщо ми хочемо перейменовувати вулиці, потрібно будувати міста, а не перейменовувати старі. По-друге, це витрати, які не потрібні зараз країні. Це проблема для людей: їм взагалі без різниці, як називається вулиці. Аби хлібець був", – сказав Усик.

Він також дав пораду прихильникам декомунізації, запропонувавши їм повіситися, так як вони народилися в СРСР.

"Ті люди, які хочуть це робити, нехай візьмуть мило і мотузку і повісяться, тому що вони народилися в СРСР. Нехай почнуть декомунізацію з себе", – додав боксер.

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