Ситуація між США і Іраном стає все більше лякає

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів по США.

Про це заявив один з командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), командир гвардії в південній провінції Керман генерал Голамали Абухамзе. Про це повідомляє Daily Mail.

Іранський військовий повідомив, що ключові американські цілі в регіоні були визначені "давним-давно". Його заява прозвучала після того, як президент країни присягнувся помститися за вбивство генерала Сулеймані.

Удари, за словами Абухамзе, можуть бути нанесені зокрема по кораблях у Перській затоці і Ормузській протоці і Тель-Авіві.

"Ормузьку протоку є життєво важливою точкою для Заходу, і там перетинається велика кількість американських есмінців і військових кораблів... Близько 35 цілей США в регіоні, а також в Тель-Авіві, знаходяться в межах нашої досяжності", – сказав він.

Конкретні місця розташування цілей не розголошуються, але потенційними об'єктами також можуть бути посольство США в Багдаді і військова база.

При цьому один з високопоставлених співробітників американського Конгресу повідомив журналістам, що у відповідь удару з боку Ірану можна буде спостерігати "протягом кількох тижнів як вдома, так і за кордоном".

"Немає жодних ознак того, що в найближчому майбутньому відбудеться деескалація. Питання тільки в тому, наскільки серйозним буде удар у відповідь, де і по чому він буде завдано", - заявило джерело.

Держдеп США підтвердив, що Іран раніше визначив цілі своїх ударів.

"Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і в усьому регіоні. Сполучені Штати будуть продовжувати приймати всі необхідні заходи для захисту наших людей і наших інтересів, де б вони не знаходилися по всьому світу", – сказав представник Державного департаменту.

На погрози Ірану вже відреагував і президент США Дональд Трамп.

Він пригрозив завдати удару по 52 цілях в Ірані, якщо США піддадуться атаці з боку Тегерана.

Відповідна заява з'явилася на його сторінці в Twitter.

"Нехай це буде попередженням. Якщо Іран завдасть удару по американцям або американським об'єктів, то ми вже націлені на 52 іранських об'єкта, ... і сам Іран отримає дуже швидкий і дуже сильний удар", — написав Трамп.

За словами Трампа, деякі з цих цілей "є досить значними і важливими для Ірану та іранської культури". Їх число дорівнює числу американських заручників, "захоплених Іраном багато років тому", - додав президент США.

Пізніше стало відомо, що військова коаліція на чолі з США, воююча з "Ісламським державою", вранці в неділю, 5 січня, підтвердила, що в суботу вночі було скоєно два напади біля іракських баз, на яких розміщувалися її війська.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву військових. Відзначається, що постраждалих немає, однак такі атаки потенційно небезпечні для іракського цивільного населення.

Як пише Associated Press, у зв'язку з цим Сполучені Штати приступили до перекидання в Кувейт військовослужбовців зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, розквартированої в Північній Кароліні.

За словами представника дивізії підполковника Майка Бернса, протягом декількох днів 3,5 тис. десантників приєднаються до ще 700 військовослужбовцям, яких відправили в Кувейт раніше.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

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