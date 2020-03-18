Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вразив маревною заявою про Україну

Так, він заявив, що вся Україна повинна через референдум увійти до складу Росії, так як є штучним утворенням.

Пропагандистською промовою він вибухнув у відповідь на звинувачення в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, озвучені ГПУ.

Маревною заявою Жириновський поділився в Telegram-каналі.

"Кримінальними справами в Києві мені погрожують з 1991 року, але ми їх не визнаємо, як і всю нинішню владу в цій країні", – написав політик.

"Ні я особисто, ні інші депутати фракції ЛДПР ніяких злочинів ні з російським, ні з українським Кримінальним кодексом не скоювали. Ми чисті. Ми лише надавали гуманітарну допомогу", – запевнив він.

Всі українські землі, за словами Жириновського, історично були частиною Росії.

"Вся Україна через референдум повинна увійти до складу РФ, оскільки це штучне утворення, яке створили Ленін, Сталін, Хрущов", – замарив депутат.

Також раніше повідомлялося, що скандальний депутат нелегітимної Держдуми Володимир Жириновський назвав країни, які, на його думку, захочуть увійти до складу РФ.

За його словами, політична сила ЛДПР ініціювала поправки до конституції РФ, які узаконять окупацію інших держав.