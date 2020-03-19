Російський актор українського походження, один з учасників і засновників комічного театру "Квартет І" Леонід Барац назвав українців і росіян абсолютними братами

Скандальну заяву, якою актор поріднив народи, він зробив в інтерв'ю телеканалу "Дождь", зазначивши, що ворожнеча – лише поверхнева.

"В глибині… на поверхні все це ― ой, зараз ми вас задушимо, російські козли. А в глибині ми, загалом, абсолютно брати і сестри. Ось", - сказав Барац.

У той же час, комік зазначив, що в Одесі його зустрічають відмінно і приїжджати він туди любить.