Канцлера Німеччини Ангелу Меркель терміново відправили на карантин після того, як виявили її зв'язок із зараженим коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал «Коронавірус | COVID».
«Ангела Меркель перебуває вдома на карантині після того, як лікар, з яким вона спілкувалася, заразився коронавірусом. Її повторно протестують», - йдеться в повідомленні.
Пізніше розкрив деталі інциденту представник кабміну Німеччини Штеффен Зайберт.
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«Канцлеру після сьогоднішнього виступу перед пресою доповіли, що лікар, який робив їй у п'ятницю профілактичне щеплення, здав позитивний тест на коронавірус», - підкреслив він.
До цього ми писали, що в розпал пандемії коронавіруса Ангелу Меркель застукали за покупкою вина в одному зі столичних супермаркетів.
Політик прийшла у звичному одязі і без респіратора в супермаркет Hit Ullrich в Берліні.
Вона зробила покупки і самостійно везла візок, в якій лежали чотири пляшки вина, туалетний папір, гель для душу та інші господарські товари.
Потім Меркель підійшла до каси і розплатилася за покупки кредитною картою.
Як відомо, Ангела Меркель - одна з найвпливовіших жінок світу, проте, за словами журналістів, її часто можна зустріти в цій магазині.
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