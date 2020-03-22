Канцлера Німеччини Ангелу Меркель терміново відправили на карантин після того, як виявили її зв'язок із зараженим коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал «Коронавірус | COVID».

«Ангела Меркель перебуває вдома на карантині після того, як лікар, з яким вона спілкувалася, заразився коронавірусом. Її повторно протестують», - йдеться в повідомленні.

Пізніше розкрив деталі інциденту представник кабміну Німеччини Штеффен Зайберт.

«Канцлеру після сьогоднішнього виступу перед пресою доповіли, що лікар, який робив їй у п'ятницю профілактичне щеплення, здав позитивний тест на коронавірус», - підкреслив він.

До цього ми писали, що в розпал пандемії коронавіруса Ангелу Меркель застукали за покупкою вина в одному зі столичних супермаркетів.

Політик прийшла у звичному одязі і без респіратора в супермаркет Hit Ullrich в Берліні.

Вона зробила покупки і самостійно везла візок, в якій лежали чотири пляшки вина, туалетний папір, гель для душу та інші господарські товари.

Потім Меркель підійшла до каси і розплатилася за покупки кредитною картою.

Як відомо, Ангела Меркель - одна з найвпливовіших жінок світу, проте, за словами журналістів, її часто можна зустріти в цій магазині.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, що чекає українців після 3 квітня: "Не секрет, що...".