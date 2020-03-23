Епідемія коронавірусу може стати причиною звільнення десятків тисяч ув'язнених, яких направлять до кордону Євросоюзу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал «Военный обозреватель».

«За деякими даними, вже завтра президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може звільнити до 30 тисяч ув'язнених у зв'язку з поширенням #COVID19 і переправити їх на кордон з Грецією, де ставка на помірних біженців не зіграла», - йдеться в повідомленні.

До цього ми писали, що Туреччина посилає натовпи біженців в Європу, допомагаючи їм з безпілотників.

Турецькі військові, які ведуть спостереження з дронов, надають біженцям інформацію про найбільш зручні для "переходу" ділянки.

При цьому на греко-турецькому кордоні вже відбулися зіткнення. Близько 500 мігрантів спробували зламати прикордонний паркан і потрапити в Грецію.

Грецька поліція заявила, що використовувала сльозогінний газ, щоб відбити наступ мігрантів на південь від прикордонного переходу Кастаниес. Правоохоронці заявили, що турецька поліція також застосувала сльозогінний газ на грецькій кордоні. Зіткнення почалися в 2 години ночі і тривали близько двох годин.

За оцінками, близько 2000 мігрантів все ще стоять табором на греко-турецькому кордоні. Вони підготували якісь конструкції для штурму прикордонних огорож.

Нагадаємо, Туреччина відкрито пригрозила РФ військовим конфліктом.

А ще Politeka писала, що ситуація між Путіним і Ердоганом загострилася до межі, росіяни в істериці.

Також Politeka повідомляла, що Путін з битою в руках налякав Ердогана, їдка фотожаба вже в мережі.