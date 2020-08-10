На сьогоднішній день в Білорусі відбувається те, що відбувалося в 2014 році в Україні

Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст і блогер Юрій Романенко, передає Politeka.

На його думку, використовуючи існуюче невдоволення владою, в країні запускається "керований хаос". Підсумок цього хаосу-два сценарії, які повністю задовольняють інтереси Росії.

"Якщо переможе Лукашенко, то його перемога повинна бути слабкою і нелегітимною в очах населення і заходу. Це змусить Лукашенка, як Януковича і Кучму в 2001-2004 роках шукати допомоги у Росії, яка буде готова її надати за посилення своїх позицій в РБ", – пояснив свою точку зору Романенко.

Другий варіант, на думку журналіста, – це перемога опозиції.

"Непідготовлені люди, які відкриють дорогу хаосу, прибравши Лукашенка, який досить хитрий і норовливий, щоб намагатися шукати альтернативи Росії в умовах, коли вона більше не може спонсорувати колишню модель симбіозу РФ і РБ", – продовжив блогер.

Тому, переконаний Юрій Романенко, в Білорусі в наявності справжня трагедія.

"Міняти Лукашенка потрібно, міняти Лукашенка нема на кого", - резюмував журналіст.

Politeka писала, що президент України Володимир Зеленський у зв'язку з подіями в Білорусі виступив зі зверненням до білоруського народу.

"Білоруси переживають непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. Очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. Будь-яка легітимність виникає виключно з суспільної довіри. Сумніви ж у таких масштабах-це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до громадського протесту, наростає. Що ми зараз, на жаль, і спостерігаємо", - акцентував увагу глава держави.

Олександр Лукашенко вперше після оголошення попередніх результатів президентських виборів в Білорусі і спалахнули протестів в країні зробив заяву. Під час візиту на ЗАТ «Білоруська Національна Біотехнологічна корпорація» політик підкреслив, що в державі «політика одна повинна бути – люди».

Тим часом протести людей, які виступають проти результатів виборів, вважаючи їх сфальсифікованими, набирають обертів.

Білорусь вже не буде колишньою, країну чекає 1917-й рік: "можна повставати і чинити опір".

Чоловік головної конкурентки Лукашенка загримів у базу "Миротворця", фото: "Крим наш".

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