В Азербайджані пройшли протести проти присутності РФ в Нагірному Карабасі
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)
Так, на вулиці Баку вийшли люди з вимогою до Росії вивести своїх миротворців
На опублікованих кадрах чутно, як протестувальники скандують "Путін, йди!", "Нам на допомогу прийде Туреччина!".
Варто зазначити, що в столиці Вірменії Єревані також пройшла хвиля протестів. Вірмени впевнені, що російський президент Володимир Путін зрадив їх.
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"Ми думали, що ми з Росією рідні республіки, і вона ніколи не кине нас. А виявилося, кинула, заради своїх інтересів", - заявив один з присутніх.
Протестувальники впевнені, що Росія повинна була ввести війська в Карабах і допомагати воювати за нього на боці Вірменії.
Нагадаємо, РФ розмістила миротворчий контингент на території Карабаху після тристоронніх домовленостей між Азербайджаном, РФ і Вірменією.
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Як повідомляла Politeka, Росія заводить в Карабах танки і" Гради", відео:"домовленостями не передбачалося".
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