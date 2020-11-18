В Азербайджані пройшли протести проти присутності РФ в Нагірному Карабасі



Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця)



Так, на вулиці Баку вийшли люди з вимогою до Росії вивести своїх миротворців

На опублікованих кадрах чутно, як протестувальники скандують "Путін, йди!", "Нам на допомогу прийде Туреччина!".

Варто зазначити, що в столиці Вірменії Єревані також пройшла хвиля протестів. Вірмени впевнені, що російський президент Володимир Путін зрадив їх.

"Ми думали, що ми з Росією рідні республіки, і вона ніколи не кине нас. А виявилося, кинула, заради своїх інтересів", - заявив один з присутніх.

Протестувальники впевнені, що Росія повинна була ввести війська в Карабах і допомагати воювати за нього на боці Вірменії.

Нагадаємо, РФ розмістила миротворчий контингент на території Карабаху після тристоронніх домовленостей між Азербайджаном, РФ і Вірменією.





Нагадаємо, вірменські солдати атакували росіян в Карабасі, відео: "відмовилися залишати Регіон".

Як повідомляла Politeka, Росія заводить в Карабах танки і" Гради", відео:"домовленостями не передбачалося".

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