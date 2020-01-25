Владимир Соловьев снова не сдержался и взорвался безумными заявлениями

Когда «Л/ДНР» будут легализированы и получат автономию в составе Украины, то это даст возможность России заполучить всю ее территорию

Такое мнение высказал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, разъясняя, как страна-агрессор сможет воспользоваться подписанием Киевом «формулы Штайнмайера».

Путинский топ-пропагандист заверил своих поклонников в том, что проект «Новороссия» не закончился, а только начинается.

По его словам, легализация псевдореспублик оккупантов запустит цепную реакцию и их примеру якобы последуют большинство областей Украины.

По его словам, именно тогда поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр.

«Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся – это больше гораздо, чем Донецк и Луганск. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов», – ехидно подытожил Соловьев.

Также ранее сообщалось, что российский пропагандист Сергей Кургинян заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание.

Такой бред можно было услышать в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По его словам, если в Украине не проводить русификацию, она просто-таки обречена одичать, и в особенности это касается ее западных областей.

Напомним, стало известно, где может произойти разговор Зеленского и Птуина тет-а-тет.

Как сообщала Politeka, Зеленский обсудил судьбу Донбасса с ОБСЕ: детали знаковой встречи.

Также Politeka писала, что Меркель поговорила с Путиным об Украине, такого Зеленский не ожидал.