Когда «Л/ДНР» будут легализированы и получат автономию в составе Украины, то это даст возможность России заполучить всю ее территорию
Такое мнение высказал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, разъясняя, как страна-агрессор сможет воспользоваться подписанием Киевом «формулы Штайнмайера».
Путинский топ-пропагандист заверил своих поклонников в том, что проект «Новороссия» не закончился, а только начинается.
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По его словам, легализация псевдореспублик оккупантов запустит цепную реакцию и их примеру якобы последуют большинство областей Украины.
По его словам, именно тогда поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр.
«Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю, они увидят, что получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся – это больше гораздо, чем Донецк и Луганск. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов», – ехидно подытожил Соловьев.
Также ранее сообщалось, что российский пропагандист Сергей Кургинян заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание.
Такой бред можно было услышать в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По его словам, если в Украине не проводить русификацию, она просто-таки обречена одичать, и в особенности это касается ее западных областей.
Напомним, стало известно, где может произойти разговор Зеленского и Птуина тет-а-тет.
Как сообщала Politeka, Зеленский обсудил судьбу Донбасса с ОБСЕ: детали знаковой встречи.
Также Politeka писала, что Меркель поговорила с Путиным об Украине, такого Зеленский не ожидал.