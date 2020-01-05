Ситуация между США и Ираном стает все более пугающей

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

Об этом заявил один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командир гвардии в южной провинции Керман генерал Голамали Абухамзе. Об этом сообщает Daily Mail.

Иранский военный сообщил, что ключевые американские цели в регионе были определены "давным-давно". Его заявление последовало после того, как президент страны поклялся отомстить за убийство генерала Сулеймани.

Удары, по словам Абухамзе, могут быть нанесены в частности по кораблям в Персидском заливе, Ормузском проливе и Тель-Авиве.

"Ормузский пролив является жизненно важной точкой для Запада, и там пересекается большое количество американских эсминцев и военных кораблей... Около 35 целей США в регионе, а также в Тель-Авиве, находятся в пределах нашей досягаемости", – сказал он.

Конкретные местоположения целей не разглашаются, но потенциальными объектами также могут быть посольство США в Багдаде и военная база.

При этом один из высокопоставленных сотрудников американского Конгресса сообщил журналистам, что ответный удар со стороны Ирана можно будет наблюдать "в течение нескольких недель как дома, так и за границей".

"Нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем произойдет деэскалация. Вопрос только в том, насколько серьезным будет ответный удар, где и по чем он будет нанесен", - заявил источник.

Госдеп США подтвердил, что Иран ранее определил цели своих ударов.

"Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов, где бы они ни находились по всему миру", – сказал представитель Государственного департамента.

На угрозы Ирана отреагировал уже и президент США Дональд Трамп.

Он пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.

Соответствующее заявление появилось на его странице в Twitter.

"Пусть это будет предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта, ... и сам Иран получит очень быстрый и очень сильный удар", — написал Трамп.

По словам Трампа, некоторые из этих целей "являются достаточно значительными и важными для Ирана и иранской культуры". Их число равно числу американских заложников, "захваченных Ираном много лет назад", добавил президент США.

Позже стало известно, что военная коалиция во главе с США, воюющая с "Исламским государством", утром в воскресенье, 5 января, подтвердила, что в субботу ночью было совершено два нападения возле иракских баз, на которых размещались ее войска.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных. Отмечается, что пострадавших нет, однако такие атаки потенциально опасны для иракского гражданского населения.

Как пишет Associated Press, в связи с этим Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.

По словам представителя дивизии подполковника Майка Бернса, в течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся к еще 700 военнослужащим, которых отправили в Кувейт ранее.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

Как сообщала Politeka, в США разработали оружие, от которого содрогнется Кремль.

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