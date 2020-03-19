Российский актер украинского происхождения, один из участников и основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац назвал украинцев и россиян абсолютными братьями

Скандальное заявление, которым актер породнил народы, он сделал в интервью телеканалу "Дождь", отметив, что вражда – лишь поверхностна.

"В глубине… Вот на поверхности всё это ― ой, сейчас мы вас задушим, русские козлы. А в глубине мы, в общем, абсолютно братья и сестры. Вот", - сказал Барац.

В то же время, комик отметил, что в Одессе его встречают отлично и приезжать он туда любит.