Эпидемия коронавируса может стать причиной освобождения десятков тысяч заключенных, которых направят к границе Евросоюза

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

«По некоторым данным, уже завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может освободить до 30 тысяч заключённых в связи с распространением #COVID19 и переправить их на границу с Грецией, где ставка на умеренных беженцев не сыграла», - говорится в сообщении.

До этого мы писали, что Турция посылает толпы беженцев в Европу, помогая им с беспилотников.

Турецкие военные, которые ведут наблюдение с дронов, предоставляют беженцам информацию о наиболее удобных для "перехода" участках.

При этом на греко-турецкой границе уже произошли столкновения. Около 500 мигрантов попытались сломать пограничный забор и попасть в Грецию.

Греческая полиция заявила, что использовала слезоточивый газ, чтобы отразить наступление мигрантов к югу от пограничного перехода Кастаниес. Правоохранители заявили, что турецкая полиция также применила слезоточивый газ на греческой границе. Столкновения начались в 2 часа ночи и продолжались около двух часов.

По оценкам, около 2000 мигрантов все еще стоят лагерем на греко-турецкой границе. Они подготовили некие конструкции для штурма пограничных ограждений.

Напомним, Турция открыто пригрозила РФ военным конфликтом.

А еще Politeka писала, что ситуация между Путиным и Эрдоганом накалилась до предела, россияне в истерике.

Также Politeka сообщала, что Путин с битой в руках напугал Эрдогана, едкая фотожаба уже в сети.