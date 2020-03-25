Информацию уже подтвердили на официальном уровне

Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз подхватил смертельный коронавирус

Об этом пишут британские СМИ.

В частности, ITV News сообщает, что у 71-летнего Принца Чарльза коронавирус COVID-19.

Власти Соединенного Королевства уже отреагировали на информацию и подтвердили, что сын Елизаветы II действительно заразился смертельным вирусом.

В Букингемском дворце также заявили, что зараженный коронавирусом Чарльз находится дома в Шотландии, анализ его супруги отрицательный.

Как утверждают медики, заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно.

По информации осведомленных источников, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился 71-летний сын Елизаветы II, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в рамках официальных мероприятий.

Стоит отметить, что на время пандемии коронавируса герцог Уильям и Кейт Миддлтон возглавили королевскую семью.

Как утверждает таблоид Daily Mail, Уильям стал первым представителем монаршей семьи, который обратился с речью к жителям Соединенного Королевства во время кризиса с COVID-19, а затем вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетил коронавирусный медицинский колл-центр, где пообщался с работниками.

Королевский эксперт Кэти Николл, в свою очередь, уверяет, что подобный шаг был заранее одобрен Букингемским дворцом.

Стоит также напомнить, что прямым наследником Елизаветы II является Принц Уэльский Чарльз. Но из-за ситуации с коронавирусом следующим, кому "переходит трон", будет герцог Кембриджский Уильям.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

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