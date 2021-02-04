Уже не первый день самой обсуждаемой новостью в Украине остаётся приостановка работы телеканалов, которые принадлежат медиамагнату и депутату Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарасу Козаку.
Своим мнением об этой ситуации в программе «Что дальше» делится болгарский политик и писатель Пламен Пасков.
«В Болгарии такое тоже не редкость, там много что закрывают. Причём даже не объясняют в подробностях, почему закрыли. Пришли или позвонили полицейские, сказали: вы там опубликовали то-то и привлекаетесь к уголовной ответственности», - говорит гость программы.
По его словам, в этом случае могут наложить крупный штраф.
Пасков добавил, что не знает, возможно ли сейчас в Украине в этом вопросе восстановить статус кво. Это зависит от того, как у Владимира Зеленского обстоит дело с кадрами.
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«Если за это время он сумел обеспечить себе кадровый ресурс, на который можно опереться, то шансы на это есть», - считает Пламен Пасков.
Ранее Политека сообщала, что лидер Национального корпуса Андрей Билецкий поддержал санкции против телеканалов Козака.
Также сообщалось о судебном конфликте вокруг канала 112 Украина.