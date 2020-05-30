Дефицит тестостерона стал более распространенной проблемой, чем раньше. Ученые считают, что часто это связано с малоподвижным образом жизни и ожирением

Американские исследователи из Мичиганского университета утверждают, что недостаточная выработка «мужского гормона» порождает огромное количество болезней. Таким образом, чаще всего с этой проблемой сталкиваются люди среднего возраста, реже всего – молодые.

Ученые изучили истории болезни нескольких тысяч человек. Их интересовала подверженность американцев таким болезням как гипертония, инсульт, инфаркт, депрессия, артрит и сахарный диабет. Изучив все показатели здоровья, исследователи пришли к выводу, что «мужской гормон» напрямую влияет на способность противостоять этим болезням.

Нехватка тестостерона сказывается на поведении мужчин: делает их нервными и суетливыми. Также понижает производство гормона алкоголь, вегетарианство и рацион питания с недостаточным уровнем жиров. Исследователи отметили, что уровень тестостерона нужно проверять регулярно и стараться повышать с помощью физических нагрузок.

Ранее сообщалось, что существует прямая связь между количеством патогенных микроорганизмов и выработанных гормонов в теле человека, и если наблюдается недостаток вторых, то бактерии и грибки начинают размножаться в огромных количествах, провоцируя появление на коже прыщей и угрей.

Во время своих экспериментов медики также установили влияние двух химических веществ, а именно ANP- и CNP-вещества, которые влияют на рост микрофлоры в зависимости от внешних факторов.

Так, например, при повышенной температуре ANP способствует развитию бактерии Cutibacterium acnes, которая вызывает появление прыщей. Холод же имеет обратное влияние и помогает веществу блокировать развитие вредных микроорганизмов.

У второго вещества такой четкой связи с внешними условиями не выявлено, оно практически всегда стимулирует развитие и рост болезнетворных бактерий.

Поскольку оба эти вещества являются гормонами, их количество в организме человека можно коррелировать при помощи правильной гормональной терапии, которая приведет к уменьшению появления нежелательных моментов.

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