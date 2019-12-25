Популярный педиатр Евгений Комаровский в своей рубрике «Детский вопрос» рассказал о том, как растут дети и бывает ли вредно ребенку заниматься спортом

Евгений Комаровский в своей рубрике «Детский вопрос» часто дает дельные советы и ответы детям, которых интересует их здоровье и развитие. Как пишет Politeka первый вопрос касался того, насколько в год в среднем вырастают дети. Его задала девочка 5 лет (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).

Доктор Комаровский отметил, что в среднем дети вырастают на 5-7 см. У всех этот показатель может быть разным. Но важно, чтобы ребенок рос, хоть на 1 см в год, хоть на 2-3. Но если ребенок вообще не растет, то стоит безотлагательно обратиться за помощью к профильному врачу. Это может говорить только о том, что в организме что-то идет не так, возможно есть заболевание, которое мешает нормальному росту ребенку. Но так или иначе, важно внимательно следить за этим процессом и даже отмечать его, как советует педиатр.

Следующий вопрос касался того, насколько много в жизни ребенка должно быть спорта. Часто родители не могут определить меру, когда ребенку достаточно в его жизни физической нагрузки. И поэтому записывают его на различные кружки. Но ребенок от этого только устает и не получает удовольствия, что, несомненно, приносит вред его организму.

Доктор Комаровский советует не слишком усердствовать в этом вопросе. Лучше поговорить с ребенком и выяснить комфортно ли ему быть в том спортивном режиме, который ему предлагают родители. Если он устает, то лучше какие-то виды спорта убавить или вовсе исключить из жизни чада, пока лон не отдохнет и не наберется сил.

Также прозвучал вопрос от ребенка, который поинтересовался всегда ли пожилые люди болеют. На что Комаровский заверил, что да, так случается с людьми преклонного возраста. Но если они найдут хорошо доктора, то смогу прекрасно себя чувствовать и жить в свое удовольствие рядом с близкими и родными.

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