Евгений Комаровский рассказал, как предупредить у ребенка ожирение и что в таком случае нужно делать родителям

Так, известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал родителям, как нужно следить за питание ребенка, чтобы у него не было ожирения. Как пишет Politeka, подобными рекомендациями доктор поделился на своей странице в Instagram.

Доктор Комаровский отметил, что ожирение среди детей с 1980-х годов увеличилось в три раза. Это стало реально угрозой. Ведь ожирение влияет на работу все органов и может приводить к серьезным проблемам. При этом основной проблемой ожирения является то, что у ребенка происходит дисбаланс между энергетическими потребностями организма и калорийностью пищи в рационе.

При этом Комаровский отмечает, что детское ожирение намного проще предотвратить, нежели просто бороться с ним. И в первую очередь большую роль играет семья. Во-первых, доктор советует не пропускать ужин, чтобы у ребенка не выработалась привычка есть перед сном, что очень вредно. Во-вторых, оставшуюся в тарелке еду совершенной не обязательно доедать. Если ребенок сыт, не нужно его перекармливать.

В-третьих, родители должны донести до ребенка, какие продукты полезны, а какие нет. Можно есть их вместе с ним тем самым подавая ему пример правильного питания.

В то же время категорически нельзя ребенка наказывать или наоборот поощрять едой. Нельзя также создавать строгих запретов на ту или иную еду. В конечном итоге стоит помнить, что «запретный плод более сладок». У ребенка не должно формироваться зависимости от еды. Она, в первую очередь, должна быть для него источником энергии и сил.

Напомним, Комаровский предупредил об опасности кисты головного мозга у детей: «причин никто не знает».

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