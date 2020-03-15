Нидерландские ученые сделали важное открытие, которое поможет быстрее найти лекарство от коронавируса Covid-19

Как сообщает Politeka, об исследовании ученых рассказало NOS.

«Это первое известное нам антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано для изготовления лекарств, которые поступят в продажу», - отметил роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросфелд.

Также ученый рассказал, что теперь антитело должны протестировать на человеке. На это уйдет несколько месяцев. На данный момент, ученые должны получить разрешение от других ученых.

Более того, говорить об эффективности антитела пока ран, поскольку главным фактором борьбы с болезнью является профилактика, а не лечение.

Как известно, Украина с 17 марта закрывает границы для иностранцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Украинцев, которые захотят вернуться домой, будут впускать в страну.

Состоянием на 15 марта в мире зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В Европе и США счет идет на тысячи зараженных.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.