Сотрудники Левенского католического университета Бельгии разработали новую вакцину против вируса Зика, которая призвана предотвратить возникновение микроцефалии и других серьезных заболеваний у еще не рожденных детей

«Совместно с нашими коллегами из Университета Льежа мы протестировали вакцину на беременных мышах. Сперва самкам вводился препарат, а после того, как эти мыши забеременели, их плацента заражалась вирусом Зика. В ходе наблюдений мы обнаружили, что вакцинированные матери развивались нормально, а вирус не переходил на их мозг или в другие органы», — рассказал профессор Йохан Нейтс.

По его словам, вирус Зика передается от тигрового комара и приводит к микроцефалии, когда голова у детей намного меньше, чем должна быть. Самая сильная вспышка латиноамериканской болезни прокатилась по странам Азии, Африки, в Южной и Северной Америки и Тихоокеанского региона в 2015-2016 годах.

На данный момент уровень заболеваемости контролируется учеными и врачами, однако они не исключают появления новой эпидемии, а потому продолжали работу над выведением вакцины.

Вакцина была выведена на основе лекарства от желтой лихорадки, которая имеет схожую с вирусом Зика структуру и передается через того же переносчика. Особый успех выведенного антидота заключается в том, что он действует на организм пожизненно.

Исследователи не стесняются признать, что данное открытие — большой шаг в медицине. Теперь им предстоит преобразить вакцину для возможности быстрого введения в человеческий организм в случае возникновения новой вспышки вируса Зика.

Ранее в этом году санитарные власти Турции обнаружили у себя в стране комаров-переносчиков лихорадки Зика, есть вероятность дальнейшего распространения. При этом указывается, что комары могут в ближайшее время появиться также в центральных районы страны и на северном побережье Черного моря.

«По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы», — сказано в сообщении.

Как сообщала Politeka, вирус Зика значительно опаснее, чем предполагалось.

Источник: npj Vaccines