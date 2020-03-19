Ученые перечислили бесполезные органы

Группа ученых из Британского университета провела серию анализов работы человеческого организма и назвала органы, без которых современный человек вполне успешно может обходиться.

В список бесполезных органов вошли:

Зубы мудрости — для древнего человека они были вспомогательным средством для пережевывания волокнистой еды. Сегодня они практически не задействуются в повседневной жизни.

Аппендикс — когда-то был незаменимым элементом в процессе пищеварения, а сейчас лишь приносит много проблем и неудобств.

Копчик (нижняя часть позвоночника) — то, что осталось от хвоста, которым обладал примат.

Ушные мышцы — раньше мышечные остатки помогали человеку лучше улавливать нечеткие звуки.

Третье веко (находится во внутреннем углу глаза) — это модифицированная оболочка, которая служила защитным слоем для птиц во время перелета. Для человека же она не несет никакой пользы.

Ранее журналисты назвали цены на человеческие органы. Каждый человек является носителем постоянного капитала в виде органов и тканей. Так, например, волос — это довольно популярный товар на рынке. Достаточно иметь длинные волосы от 50 см, которого вы готовы избавиться. Но, прежде чем назвать цену, скупщики оценивают качество. Из всех вариантов особенно ценится некрашеное, тонкое светлые волосы. На таком можно «наварить» до 4,5 тысячи гривен за 100 граммов. А вот окрашенные или темное от природы принимают по 500-1000 гривен.

Стать донором семенной жидкости может каждый здоровый человек. В зависимости от клиники за сдачу платят от 600 до 1800 гривен. Но это довольно длительная процедура. Для начала надо пройти медицинское обследование. Платят только после проверки материала. Перед сдачей донору запрещается употреблять наркотики, табак и алкоголь, заниматься сексом в течение 3-5 дней и посещать бани или сауны.

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