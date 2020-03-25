Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться делать ребенку рентген и насколько это опасно

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, насколько опасны для ребенка рентгенологические обследования. Об этом он пишет в Instagram.

По его словам, современные рентген аппараты дают весьма умеренное облучение, и никакого реального риска здоровью ребенка нет.

«По крайней мере, вы должны понимать, что, если вы вынуждены были сделать ребенку 1-2 рентген снимка в течение года, более того, если вам надо было 6 снимков подряд сделать за полгода, всё равно в этом потенциально нет ничего опасного», — объясняет доктор.

Он отметил, что радиация нас окружает и в повседневной жизни. К примеру, обычный полет на самолете в течение часа – это примерно такое же количество радиации, что и один рентген снимок.

«Я вовсе не поощряю вас постоянно делать рентген снимки, более того, если каждый чих вашего ребенка повод у вашего доктора отправить вас на рентген, так может надо подумать не о вредности рентгена, а о вредности доктора, и надо поискать более опытного специалиста», — добавил Комаровский.

Добавим, ранее Евгений Комаровский развенчал миф о популярном противовирусном средстве, как о неком «волшебном амулете» который сейчас ворвался в моду, и позиционирует себя как внешним защитником от вирусов.

Педиатр упомянул, что есть люди, которые любят носить «украшения» из плодов, испарения коих имеют некий противовирусный эффект. Доктор Комаровский в целом отнес эти способы в разряд плацебо. Иными словами браслеты из чеснока и лука вам не повредят, но и не помогут.

Доктор Комаровский продемонстрировал в видео «блокатор», который предлагают купить и повесить себе на шею. В результате, как утверждают продавцы, вирусы «будут шарахаться» от такого человека.

Напомним, топ-5 правил питания от доктора Комаровского: как обезопасить себя.

Как сообщала Politeka, при затруднительном дыхании ребенку срочно нужно к врачу — Комаровский.

Также Politeka писала, что Комаровский назвал то, что должно стоять в каждом доме, если у родителей есть ум.