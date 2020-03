View this post on Instagram

Насколько опасен для ребенка рентген? Вот эти самые рентгенологические обследования? ⠀ Современные рентген аппараты дают весьма умеренное облучение, и никакого реального риска здоровью ребенка нет. По крайней мере, вы должны понимать, что, если вы вынуждены были сделать ребенку 1-2 рентген снимка в течение года, более того, если вам надо было 6 снимков подряд сделать за полгода, всё равно в этом потенциально нет ничего опасного. ⠀ Я вовсе не поощряю вас постоянно делать рентген снимки, более того, если каждый чих вашего ребенка повод у вашего доктора отправить вас на рентген, так может надо подумать не о вредности рентгена, а о вредности доктора, и надо поискать более опытного специалиста. ⠀ Тем не менее обращаю внимание на то, что нас окружает радиация и обычный полет на самолете в течение часа – это примерно тоже количество радиации, что и один рентген снимок. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #безопасность #рентген